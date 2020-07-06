1 terörist ikna çalışması sonucu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, jandarmanın ikna çalışmaları sonucu 1 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu duyurdu.

Emniyet ve jandarma unsurlarının, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor.

1 TERÖRİST DAHA AYRILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 94’e yükseldi." denildi.



