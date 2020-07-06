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    1 terörist ikna çalışması sonucu teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, jandarmanın ikna çalışmaları sonucu 1 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu duyurdu.
    • İHA
    • 06.07.2020 - 09:28
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    1 terörist ikna çalışması sonucu teslim oldu #1

    Emniyet ve jandarma unsurlarının, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor.

    1 TERÖRİST DAHA AYRILDI

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

    Açıklamanın devamında, "Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 94’e yükseldi." denildi.

    1 terörist ikna çalışması sonucu teslim oldu #2

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