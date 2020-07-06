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1 terörist ikna çalışması sonucu teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, jandarmanın ikna çalışmaları sonucu 1 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu duyurdu.
- İHA
- 06.07.2020 - 09:28
Emniyet ve jandarma unsurlarının, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor.
1 TERÖRİST DAHA AYRILDI
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Açıklamanın devamında, "Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 94’e yükseldi." denildi.