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    Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçti

    Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olduğu kentte, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ile turistler, aralık ayında denize girip kanoya bindi.
    • 24.12.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 15:34
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    Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçti

    Yurdun bazı bölgelerinde soğuk hava hüküm sürüyor.

    Fakat kıyı kesimler için aynı durum geçerli değil.

    Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya'da güzel havayı fırsat bilenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

    Denize girdiler

    Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerine gelen vatandaşlar ve turistler, denize girerek bir süre yüzdü, kumsalda güneşlendi.

    Çocuklar da eğlendi

    Çocuklar; bisiklet sürdü, uçurtma uçurdu, kumsalda aileleriyle oynadı.

    Bazıları ise arkadaşlarıyla kanoya bindi, tekne turuna katıldı.

    AA'nın haberine göre; Varyant mevkisinde bir kişinin köpeğiyle yüzmesi dikkati çekti.

    Antalya da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçti #1

    Antalya da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçti #2

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    Antalya da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçti #4

    Antalya da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçti #5

    Antalya da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçti #6

    Antalya da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçti #7


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