İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağış, öğle saatlerinde başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından bir açıklama yaparak İstanbulluları uyardı.

Sağanak yağış uyarısı yapan ve öğle saatlerini işaret eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaşımının ardından sağanak yağış, kentte etkisini gösterdi.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BAŞLADI

Kentin bazı ilçelerde yağmur başladı. Aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi. Kentin üstünü kara bulutlar kapladı. O anlar çekilen karelere yansıdı.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda ise "Bugün öğle saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat) olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denilmişti.



