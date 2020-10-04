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    Diyarbakırda 1 terörist ölü ele geçirildi

    İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
    • DHA
    • 04.10.2020 - 21:31
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    Diyarbakırda 1 terörist ölü ele geçirildi

     

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) PKK'ya karşı yürüttüğü amansız mücadelede, teröristler tek tek avlanmaya devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini, bölgede iki gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.

    OPERASYON DEVAM EDİYOR

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır Lice  ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 terörist daha ölü olarak ele geçirilmiştir. Dün ele geçirilen 3 teröristle birlikte Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir.  Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

     

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