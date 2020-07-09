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Türkiye şehitlerine ağlıyor
Sakarya'da havai fişek fabrikasından geri kalan malzemeleri kontrollü patlamaya götüren ekipteki 3 jandarma gerekli tedbirler alınmadığı için şehit düştü.
- AA & Ensonhaber
- 09.07.2020 - 14:40
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından, bölgede kalan hava fişekler kontrollü bir şekilde patlatılmak üzere güvenli alana götürülüyordu.
Türkiye şehitlerine ağlıyor VİDEO
3 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Hendek Belediyesi'ne ait araçta taşınan hava fişeklerin indirilmesi esnasında patlama meydana geldi. Alanda bulunan 3 askerimiz şehit düştü.
Yeterli önlemlerin alınmaması nedeniyle 3 askerimizin şehit olması büyük tepkiye neden oldu.
Yetkililerin konu ile ilgili sorumluları bulup gerekli cezaları vermesi bekleniyor. Öte yandan şehit olan askerlerin baba ocaklarında büyük bir yas var.