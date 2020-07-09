Sakarya'da havai fişek fabrikasından geri kalan malzemeleri kontrollü patlamaya götüren ekipteki 3 jandarma gerekli tedbirler alınmadığı için şehit düştü.

Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından, bölgede kalan hava fişekler kontrollü bir şekilde patlatılmak üzere güvenli alana götürülüyordu.

Türkiye şehitlerine ağlıyor VİDEO

3 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Hendek Belediyesi'ne ait araçta taşınan hava fişeklerin indirilmesi esnasında patlama meydana geldi. Alanda bulunan 3 askerimiz şehit düştü.

Yeterli önlemlerin alınmaması nedeniyle 3 askerimizin şehit olması büyük tepkiye neden oldu.

Yetkililerin konu ile ilgili sorumluları bulup gerekli cezaları vermesi bekleniyor. Öte yandan şehit olan askerlerin baba ocaklarında büyük bir yas var.