Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 234 oldu

HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde 753 gündür devam eden evlat nöbetine katılan şahıs, babası gelene kadar bekleyeceğini söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen aileler, eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Ailelerin direnişine babası için katılan Mehmet Kara, HDP ve PKK’dan babasını istedi.

KANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

2016 yılında çeşitli vaatlerle 46 yaşındayken kaçırılan baba Mehmet Kara, 2017 yılında ailesine ulaşarak kandırıldığını ve bulunduğu yerden kaçamadığını söylediğini iddia eden oğlu Kara, babası için çadıra katıldı.

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"BABAM GELENE KADAR BEKLEYECEĞİM"

Babasını almadan gitmeyeceğini belirten ve Kilis’ten gelen 26 yaşındaki Mehmet Kara, “5 yıl önce babam HDP ve PKK tarafından farklı vaatler verilerek kandırılarak kaçırıldı. 3 yıl önce yanıma geldiler, babamın dağda olduğunu beni de oraya götürmek istediklerini söylediler. Ben hiçbir şekilde kendilerine kanmayarak, ülkemde yaşayacağımı söyledim ve babamı göndermelerini istedim. Beni tehdit ettiler gelmezsen biz getirmesini biliriz dediler.

Ben babamı istiyorum, babam gelene kadar burada bekleyeceğim, nöbet tutacağım. Ben babamı HDP ve PKK’dan istiyorum, 2017’de babam aradı, ‘Burada zor durumdayım beni bırakmıyorlar, gelemiyorum şartlar zor’ dedi. Babamın fırsatı olsa bugün gelir, bırakmıyorlar.” dedi.