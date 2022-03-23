Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 08.53 sularında Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Hissedilen deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

DERİNLİK 7 KİLOMETRE

Başta Nazilli olmak üzere çevre ilçelerde de hissedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Deprem nedeniyle henüz herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.