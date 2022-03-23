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Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Haber Merkezi
- 23.03.2022 - 09:22
- Güncelleme : 23.03.2022 - 09:44
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 08.53 sularında Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Hissedilen deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu.
DERİNLİK 7 KİLOMETRE
Başta Nazilli olmak üzere çevre ilçelerde de hissedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
Deprem nedeniyle henüz herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.