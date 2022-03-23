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    Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 09:44
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    Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 08.53 sularında Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı.

    Hissedilen deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

    DERİNLİK 7 KİLOMETRE

    Başta Nazilli olmak üzere çevre ilçelerde de hissedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

    Deprem nedeniyle henüz herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

    Aydın da 3.9 büyüklüğünde deprem #1

    Aydın da 3.9 büyüklüğünde deprem #2


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