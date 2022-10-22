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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz mesajı

    Malatya’da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yine faizle ilgili net konuştu, “tek haneye inecek” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 17:23
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    Türkiye, faiz oranını indirmeye yönelik başlattığı ekonomi politikasını sürdürüyor.

    Geride kalan iki ayda faizler yüzde 14'ten 12'ye indi, geçtiğimiz günlerde de Merkez Bankası faizi yüzde 10,5'e çekti.

    150 baz puanlık faiz indirimi, dünyada geniş yankı uyandırdı.

    “Tek haneli rakama inecek”

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malatya’dan yine faiz mesajı verdi, “tek haneli rakama inecek” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel ekonomik krizin ülkemize yansımalarının bir ürünü olan korkunç hayat pahalılığı. İnşallah yılbaşından itibaren enflasyonu faizi nasıl düşürüyorsak, düşüreceğiz. Faiz zulmünden yatırımcıları ve vatandaşlarımızı kurtaracağız; geçmişte bunu biz yaptık mı? Yaptık ve 4,6'ya kadar biz faizi düşürdük. Enflasyon da o zaman nereye düşmüştü? 5,6'ya.

    "İnsanımızın gelir seviyesini yükselteceğiz"

    Her kesimden insanımızın gelir seviyesini yükselteceğiz. Bakalım o zaman ne diyecekler? Tabii bunların ne hayat pahalılığının önüne geçecek, ne enflasyonu düşürecek, ne istihdamı koruyacak, üretimi sürdürecek herhangi bir projelerinin, programlarının olmadığını söylemeye bile gerek duymuyoruz.” diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz tek haneli rakama inecek VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz mesajı #1


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