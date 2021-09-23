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- Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- Haber Merkezi
- 23.09.2021 - 12:53
- Güncelleme : 23.09.2021 - 13:18
Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar aralıksız şekilde devam ediyor.
Bölgede görev yapan Mehmetçik, teröristlerin hareket etmesine izin vermiyor.
Teröre karşı verilen kararlı mücadelede bölgede görev yapan Mehmetçik, belirlenen hedefleri ansızın vurarak teröre art arda darbeler indiriyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Metina’da Hava Kuvvetleri tarafından operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Düzenlenen operasyon kapsamında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
"ANSIZIN VURMAYA DEVAM"
Operasyonların etkin bir şekilde sürdürüleceğini belirten MSB paylaşımında, şu ifadelere yer verildi.
"Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek!"