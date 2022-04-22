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    Samsun'a şehit ateşi düştü

    Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon, Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düştü.
    • 22.04.2022 - 21:44
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    Samsun'a şehit ateşi düştü

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon’un acı haberi Samsun’un Havza ilçesindeki baba evine ulaştı.

    24 yaşındaki şehidin acı haberi Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından Havza’ya bağlı Kamlık Mahallesi’nde yaşayan baba Alper ve Hafize Çon’a verildi.

    Şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı

    Acı haberin verilmesinin ardından şehidin evine Havza Belediyesi zabıta personeli tarafından dev Türk bayrağı asıldı.

    İHA'nın aktardığına göre şehidin baba evinde Havza İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak Şehit Çon ve tüm şehitler için dua edildi. Bekar olan şehidin 2 kız, 1 erkek olmak üzere 3 kardeşi bulunuyor.

    Şehidin yarın Havza ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

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