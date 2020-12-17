Depremin, Muğla'nın Datça ilçesine 404 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.19'da Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

12 KİLOMETRE DERİNLİKTE OLDU

Depremin, Muğla'nın Datça ilçesine 404 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

CAN YA DA MAL KAYBI YOK

Sarsıntının ardından herhangi bir can ya da mal kaybı bilgisi alınmadı.