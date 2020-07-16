Dolar
6.8578
0.0379%
Euro
7.8235
-0.0357%
Altın
1807.45
-0.1695%
Borsa
119136.95
1.1855%
G. Altın
398.386
-0.1561%
Bitcoin
62894.34
-0.7961%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Hatay'a şehit ateşi düştü

    Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan özel harekat polisi Anıl Kemal Kurtul'un acı haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki baba evine ulaştı.
    • DHA
    • 16.07.2020 - 10:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay'a şehit ateşi düştü

    Siirt'in Pervari ilçesinde görev yapan 29 yaşındaki özel harekat polisi Anıl Kemal Kurtul, Doğan köyü bölgesinde operasyonda PKK'lı teröristlerce girilen çatışmada yaralandı.

    Helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi'ne götürülen Kurtul, kurtarılamadı.

    AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI

    Polis memuru Kurtul'un şehit olduğu haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberi yetkililerden alan şehidin annesi Meryem, babası Muhammet ve kardeşi Mehmet Tayfur Kurtul, gözyaşlarına boğuldu.

    Hatay'a şehit ateşi düştü #1

    EVLİ VE BİR KIZ ÇOCUĞU BABASI

    Şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı. Evli ve bir kız çocuğu babası olan şehit Anıl Kemal Kurtul'un, yarın yapılacak törenle son yolculuğunu uğurlanması bekleniyor.

    Hatay'a şehit ateşi düştü #2

    Hatay'a şehit ateşi düştü #3

    Hatay'a şehit ateşi düştü #4

    Görüş Bildir