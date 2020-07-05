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    Türkiye'de koronavirüste son durum

    Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 180 bin 680 oldu. Virüs 19 can daha aldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2020 - 19:26
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    Türkiye'de koronavirüste son durum #1

    Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

    SON 24 SAATTE, 19 VATANDAŞIMIZ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

    Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 19 kişi daha hayatını kaybetti.

    Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 225 oldu.

    BAKAN KOCA VAKA SAYISININ EN ÇOK ARTTIĞI İLLERİ BİR KEZ DAHA AÇIKLADI

    Bakan Koca paylaşımını, "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil." notuyla yaptı.

    Türkiye'de koronavirüste son durum #2

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