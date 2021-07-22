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İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
- 22.07.2021 - 04:55
- Güncelleme : 22.07.2021 - 05:29
İzmir'in Karaburun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 04.20'de ve 23,10 kilometre derinlikte gerçekleşti.
1 SAAT İÇİNDE İKİ DEPREM OLDU
Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 40,94 kilometre olarak ölçüldü.
Aynı bölgede saat 03.48'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.