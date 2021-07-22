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    İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

    Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA
    • 22.07.2021 - 04:55
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 05:29
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    İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

    İzmir'in Karaburun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 04.20'de ve 23,10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    1 SAAT İÇİNDE İKİ DEPREM OLDU

    Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 40,94 kilometre olarak ölçüldü.

    Aynı bölgede saat 03.48'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

    İzmir de 4.2 büyüklüğünde deprem #1

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