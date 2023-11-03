44 ilde zehir tacirlerine operasyon! Ali Yerlikaya açıkladı: 176 şüpheli yakalandı Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen Narkogüç operasyonunda, 44 ilde 176 şüpheli gözaltına alındı ve 1 ton 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

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ensonhaber.com

Uyuşturucuyla mücadele başarıyla yürütülüyor.

Yurt genelinde kullanıcılardan zehir tacirlerine kapsamlı bir çalışma yapılıyor.

Son olarak güvenlik güçleri 44 ilde eş zamanlı olarak harekete geçti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

"176 şüpheli şahıs yakalandı"

Bakan Yerlikaya, Narkogüç operasyonuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Zehir tacirlerine yönelik 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında 176 şüpheli şahıs yakalandı. Muhtelif içerikte 1 ton 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.



Milletimizin bilmesini isterim ki geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.

44 ilde harekete geçildi

Ülke genelinde uyuşturucu taciri ve uyuşturucu madde suçlarından aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce;



İstanbul, İzmir, Adana, Erzurum, Şanlıurfa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Ankara, Giresun, Sakarya, Konya, Kütahya, Kırşehir, Afyon, Samsun, Batman, Osmaniye, Karaman, Bolu, Kırklareli, Bursa, Malatya, Tokat, Ağrı, Van, Şırnak, Eskişehir, Elazığ, Muğla, Yalova, Bitlis, Kahramanmaraş, Siirt, Tekirdağ, Kilis, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Sinop, Diyarbakır, Hakkari, Mersin ve Düzce olmak üzere 44 ilimizde...

Ele geçirilenler