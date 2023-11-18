Dışişleri Bakanlığı: 44 Türk vatandaşı daha Gazze'den tahliye edildi Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 44 kişi Mısır'a ulaştı.

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İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarla milyonlarca insan Gazze Şeridi'nde sıkışmıştı.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülke vatandaşlarının tahliyesi için girişimlerde bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı Gazze'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

44 Türk vatandaşı daha Gazze'den tahliye edildi

Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli bugün 44 Türk vatandaşının Gazze'den Mısır'a geçtiğini söyledi.

Sözcü Keçeli sayının gün içerisinde artabileceğini aktardı.

Daha önce 30 Türk vatandaşı sınırı geçmişti

Daha önce 30 Türk vatandaşı tahliye edilmişti ardından İsrail Refah Sınır Kapısı'nı kapatınca bir kısım Türk vatandaşı Gazze'de mahsur kalmıştı.

Türkiye kendi vatandaşlarının yanısıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının tahliyesini de üstlenmiş durumda.

Mısır'a geçen Türk ve KKTC vatandaşlarının sınırda Türk diplomatlar tarafından karşılandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca tedavi amacıyla yeni bir grup Filistinlinin getirilmesi için de çalışmaların sürdüğünü aktardı.