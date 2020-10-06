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    Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

    Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 20:54
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    Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

    Mehmetçik, hem sınırın öte tarafında hem de yurt içinde teröristlere karşı sürdürdüğü mücadeleyi bir an olsun bırakmıyor.

    5 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

    Ayrıntılar gelecek...

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