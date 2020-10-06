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- Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 06.10.2020 - 20:54
Mehmetçik, hem sınırın öte tarafında hem de yurt içinde teröristlere karşı sürdürdüğü mücadeleyi bir an olsun bırakmıyor.
5 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO
Ayrıntılar gelecek...