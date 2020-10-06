Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik, hem sınırın öte tarafında hem de yurt içinde teröristlere karşı sürdürdüğü mücadeleyi bir an olsun bırakmıyor.

5 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

Ayrıntılar gelecek...