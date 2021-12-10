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- Irak'ın kuzeyinde, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK’lı terörist daha ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 10.12.2021 - 11:40
- Güncelleme : 10.12.2021 - 11:49
Şehitlerimizin kanını yerde bırkamayan kahraman komandolarımız, teröristlerin inlerini yerle bir etmek için operasyonlara devam ediyor...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, 2 PKK'lı teröristin daha öldürüldüğünü açıkladı.
"BEDEL ÖDETMEYE DEVAM EDİYORUZ"
MSB paylaşımında şehitlerin kanlarının yer kalmayacağı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Şehitlerimiz için hesap sormaya, kalleşçe saldırının bedelini ödetmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK’lı teröristi daha ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi. Bölgede operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor."