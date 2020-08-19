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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2020 - 09:29
    • Güncelleme : 19.08.2020 - 09:29
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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Türk askerinin, bölücü terör örgütlerine karşı amansız mücadelesi hem yurt içinde hem de yurt dışında kararlılıkla sürüyor.

    Operasyonlar kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde hava harekatı düzenlendi.

    2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Operasyon sonucu, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.

    Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Irak ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi #1

    Irak ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi #2

    Irak ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi #3

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