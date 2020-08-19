Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Türk askerinin, bölücü terör örgütlerine karşı amansız mücadelesi hem yurt içinde hem de yurt dışında kararlılıkla sürüyor.

Operasyonlar kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde hava harekatı düzenlendi.

2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyon sonucu, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.

Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi