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- Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
- Haber Merkezi
- 19.08.2020 - 09:29
- Güncelleme : 19.08.2020 - 09:29
Türk askerinin, bölücü terör örgütlerine karşı amansız mücadelesi hem yurt içinde hem de yurt dışında kararlılıkla sürüyor.
Operasyonlar kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde hava harekatı düzenlendi.
2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyon sonucu, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi