Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 129 OLDU

Yapılan operasyonla birlikte Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129'a yükseldi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 129 oldu." ifadeleri kullanıldı.

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