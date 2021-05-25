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- Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü
Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
- AA
- 25.05.2021 - 18:50
- Güncelleme : 25.05.2021 - 19:00
Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 129 OLDU
Yapılan operasyonla birlikte Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129'a yükseldi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 129 oldu." ifadeleri kullanıldı.
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü VİDEO