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    Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

    Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 25.05.2021 - 18:50
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 19:00
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    Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

    ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 129 OLDU

    Yapılan operasyonla birlikte Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129'a yükseldi.

    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

    Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 129 oldu." ifadeleri kullanıldı.

    Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü VİDEO

    Irak ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü #1

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