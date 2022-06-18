Kemal Kılıçdaroğlu İzmir’de

Partisine katılan yeni üyelere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP'li olmak sıradan bir olay değildir” dedi. Kılıçdaroğlu’nun gündeminde göçmenler ve ekonomi de vardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 günlük İzmir programının son gününde ilk olarak Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda muhtarlarla buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıda 33 mahallenin muhtarına seslenen yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmeye çalıştıklarını söyledi.

“Başkanlarımız harcadığı her kuruş paranın hesabını veriyor”

Seçimlerden önce belediye başkanlarına 7 maddelik bildiri okuduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Bu 7 maddeyi duvarınıza asın, ayda bir bakın', dedik. 'Bu 7 maddede hizmeti önce arka mahallelere götürün' dedik. 'Hiç kimse kendini orada sahipsiz hissetmeyecek' dedik. 'Çocukların mutlu olmasını sağlayın' dedik. 'Fakir mahallelere kreşler açın' dedik. 'Çok farklı inançlarda insanlar var. Bütün ibadethanelerini tertemiz yapacaksınız' dedik. Bu hizmetler sadece İzmir'de değil bizim belediyelerimizin olduğu her yerde hakim. Başkanlarımız harcadığı her kuruş paranın hesabını veriyor. Biz belediye başkanlarımızla yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'de oturtmaya çalışıyoruz.” dedi.

‘CHP’li belediye başkanlarımızı özel denetliyorlar’

Kılıçdaroğlu, muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Mahallelerin sorunlarını en iyi mahalle muhtarı bilir. Muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi lazım. Mahalle muhtarlarının bütçesi olması gerektiğini söyledik. Bir 'Muhtarlık Temel Kanunu hazırlayalım' dedik. Kanun teklifi, TBMM'ye gitti ama AK Parti ve MHP kanun tasarısı muhalefetten geldiği için reddetti. Gerekirse 'siz verin' dedik; kabul etmediler. Büyükşehir belediye başkanını aşan sorunlar olabilir. Belediye başkanları da denetleniyor. Sayıştay denetçisi, İçişleri Bakanlığı müfettişi, valiler, savcılar, önüne gelen denetliyor. Hele bir de CHP'li olunca 'acaba bir yerden bir şey bulup da bunları hapse atabilir miyiz? Görevden alabilir miyiz?' diye bir de özel çaba var. Bu yüzden belediye başkanlarımız dikkatli oluyor.”

“85 milyon insan bir avuç saray beslemesine çalışıyor”

Toplantının ardından Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin 248 işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne katıldı.

Burada da konuşan Kılıçdaroğlu, “Sizler örgütlü olduğunuz sürece güçlü olursunuz. Bölünürseniz hakkınızı savunamazsınız. Şu anda Türkiye'de izlenen ekonomi politikasıyla 85 milyon insan bir avuç saray beslemesine çalışıyor. 'Acaba yeni doğan çocuk da vergi ödüyor mu?' diyebilirsiniz. O da emzik aldığınızda, süt aldığınızda ödüyor. Her biriniz vergi ödüyorsunuz. Açlık sınırının altında yüz binler gelir elde ediyor. TÜİK'in önüne sadece işçinin hakkını değil memurun, emeklinin, dul ve yetimin hakkını savunmak için gittim.” dedi.

“150 liraya, 250-500 liraya bir dul nasıl yaşayabilir?”

Kılıçdaroğlu daha sonra kürsüde, “Bunlarda vicdan, ahlak var mı? 150 liraya, 250-500 liraya bir dul nasıl yaşayabilir? Bütün gerçekleri biliyoruz ama sorunu çözeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar hangi tazminat davalarını açarlarsa açsınlar asla hak aramak için yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sizden sadece isteğim sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup oy kullanmanız. Sizin gibi milyonlar, yüz binler var. Düşündüğünüzden daha büyük bir işsizler ordusu var. Evde baba ve oğul, yüz yüze bakamıyor. Baba işsiz, oğul işsiz. Böyle bir tabloyu hak etmiyoruz. Değişime, dönüşüme, düşünmeye ihtiyacımız var. Bizden daha zor durumda olan aileleri düşünerek oyumuzu kullanmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

“Asla size patron olmadık”

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “Bu sözleşmeler aslında birlikte başarılır çünkü mevzuat bizi işçi, işveren olarak ayırsa da biz bugüne kadar asla size patron olmadık. Tek yürek olarak yol yürüdük ve yürümeye devam edeceğiz. Birleşe birleşe mücadele dönemi şimdi yeniden başlıyor. Emek en yüce değerdir. O güzel günleri, geleceği sizlerin elleriyle hep birlikte kuracağız. Sonuna kadar alın terinizin yanında olacağım.” dedi.

“17 imam kardeşime teşekkür ederim”

CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra Kültürpark Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Üye Katılım Töreni'nde yer aldı.

Konuşmasına üye olanlara teşekkür ederek başlayan Kılıçdaroğlu, “Aramızda bulunan 17 imam kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Onlardan sadece bir şey istiyorum; kul hakkı yiyenlerden uzak olsunlar. Biz adaleti, beraberliği, kadın-erkek eşitliğini savunuyoruz. Birlikte olursak güçlü olacağız. Hep birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Karamsarlığa kapılmaya hakkımız yok. Mademki en zor koşullarda bu ülkeye bağımsızlığı getirdik o zaman şimdi beraber mücadele edeceğiz. Bu ülkeye huzuru barışı kardeşliği getirinceye kadar beraber olacağız.” diye konuştu.

“CHP'li olmak sıradan bir olay değildir”

CHP'ye katılmanın yeni sorumluluklar üstlenmek anlamına geldiğini dile getiren Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Artık CHP üyesi sıradan bir kişi değildir. Partisini, halkı bilecek. Her sorunun nasıl çözüleceğini büyük bir sabır, dikkat ve bilgiyle karşısına aktaracak. CHP'li olmak sıradan bir olay değildir. CHP'li olmak Mustafa Kemal ve arkadaşlarının verdiği Kurtuluş Savaşı'nın, bağımsızlığın arkasında durmak demektir. CHP'li olmak demek hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa etmek demektir. CHP'li olmak demek İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde yeniden yürürlüğe koymak demek, işsizlikle mücadele etmek, herkesin inancına, yaşam tarzına saygılı olmak, bilmediğimiz bir köyde bir insan bir dram yaşıyorsa o yaşanan dramı içselleştirmek, 85 milyon insanın güler yüzlü olmasını savunmak demektir.”

“Sınır namustur, nasıl oluyor da yolgeçen hanına dönüyor?”

“Biz siyaseti halk için yapıyoruz, bir avuç yandaş için değil” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Ülkemizde milyonlarca kişi işsizken, anneler babalar dertlenirken, eğer siz milyonlarca göçmene kapılarınızı açıyorsanız, Türkiye'nin sınırlarını yolgeçen hanına döndürüyorsanız buna karşı durmak hepimizin görevidir. Sınır namustur, nasıl oluyor da yolgeçen hanına dönüyor? Nasıl oluyor da uyuşturucu baronları istedikleri gibi bu ülkede at koşturuyor? Gazeteciler, yazarlar, 90 yaşında olanlar hapiste, uyuşturucu baronları dışarıda. O uyuşturucu baronlarının burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım. Birileri hakkı, hukuku ihlal ediyor, birileri haramla besleniyor. Helal lokma yemek istiyorsanız bize katılın.”