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    MGK toplantısı başladı

    Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
    • AA
    • 05.08.2021 - 16:07
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 16:27
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    MGK toplantısı başladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Beştepe'de başladı.

    ANA GÜNDEM ORMAN YANGINLARI

    Toplantının en sıcak başlığı, birçok şehirde başlayan ve devam eden orman yangınları ile söndürme faaliyetleri olacak.

    Ayrıca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler de masadaki önemli başlıklar arasında yer alıyor.

    KABİL'DEKİ DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

    Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesinin ardından Kabil'deki son durum da değerlendirilecek.

    Bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. PKK-YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere Türkiye’nin yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü terör operasyonlarında gelinen son durum MGK’nın gündeminde olacak.

    MGK toplantısı başladı #1

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