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Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu

Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit operasyonunda bir askerimiz daha şehit oldu.