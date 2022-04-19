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Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit operasyonunda bir askerimiz daha şehit oldu.
- Haber Merkezi
- 19.04.2022 - 23:19
- Güncelleme : 19.04.2022 - 23:33
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonu devam ederken, acı bir haber daha geldi.
Pençe Kilit operasyonunda ikinci şehidimiz
Dün bölgede teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Mu. Ütğm. Ömer Delibaş şehit olmuştu.
Bugün de operasyon bölgesinde görevli Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun roket atarlı saldırı sonrasında şehit olduğu açıklandı.
MSB'den açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili şu paylaşımda bulundu:
"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur."