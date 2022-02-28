Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...

Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde iki haftada bir toplanan Kabine toplantısının tarihi merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki konular...

İki haftada bir yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını kapsayan Kabine toplantısı, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

İç-dış politikalar başta olmak üzere birçok konunun ele aldığı Kabine toplantısında, masanın en önemli konusu Rusya - Ukrayna krizi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.

Ayrıca bu gelişmeler dışında masadaki diğer konular; ekonomik ve koronavirüs salgında yaşanan son gelişmeler olacak.

Temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin etiketlere yansıması ve sahada yapılan denetimler konusunda da ilgili bakanların sunum yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Kabine toplantısının geçtiğimiz haftalarda olduğu 15.00'te başlayıp akşam saatlerinde bitmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak.