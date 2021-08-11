Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme ilişkin açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanan orman alanlarının imara açılacağı tartışmalarına ilişkin, "Anayasa'nın 169. maddesi çok açık. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ekranlarındaki ortak yayında açıklamalarda bulundu.

Günlerdir mücadele edilen orman yangınlarının ciddi manada kontrol altına alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzlerce arazöz, helikopter ve uçakların bölgede dolaştığını söyledi.

YANAN ALANLARIN İMARA AÇILACAĞI İDDİASINI YANITLADI

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, yanan alanların imara açılacağı tartışmalarına değindi.

Erdoğan, Anayasa'nın 169. maddesini işaret ederek hızlı bir şekilde ağaçlandırma faaliyetlerine başlanacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanan alanlara ilişkin: Hızla ağaçlandırma faaliyetlerine başlayacağız VİDEO

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"ANAYASA'NIN 169. MADDESİ ÇOK AÇIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa'nın 169. maddesi çok açık; yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir. Yapılandırmaya gidemezsiniz. Yanan orman yerlerini nasıl ağaçlandırdığımız ortada. Hızla ağaçlandırma faaliyetlerine bir defa başlayacağız. 19 yılda 5,5 milyar adet ağaç diktik. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Yanan ormanlarımız küllerinden yeniden doğacak. Bunlar ne kadar ağaç dikti? Sizin belediyeleriniz ne kadar ağaç dikti? Siz bunun hesabını verin. İBB Başkanlığı yaptım. Biz geldik, süratle ağaçlandırdık. Üstelikte fidan değil yetişmiş ağaçlarla ağaçlandırdık. 6 ay içinde İstanbullular şaşırdı. Su da yoktu İstanbul'da. Suya da kavuşturduk. Geleceğe Nefes projemizle orman alanlarımız genişlettik, yeni alanlar oluşturduk. Buna aynı şekilde devam edeceğiz."

SEL BÖLGESİNDEKİ VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer konu başlıklarıyla ilgili açıklamaları ise şöyle:

"Sel felaketinde bir kaybımız ve aranan vatandaşlarımız var. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza bir şeyi hatırlatmak istiyorum, darda kalmadıkça ulaşıma kapanması mümkün olan yolları kullanmayın. Heyelan olabilir. Trafiğin ötesinde sorunlar olabilir."

ORMAN YANGINLARI

"Şu anda ciddi manada kontrol altına alındı. Bekir Pakdemirli ise görüştüm; büyük oranda kontrol altına alındığını, sadece Burdur Bucak'ta yangın çıktığını söyledi. Ama büyük ölçüde kontrol altında. Arazöz, helikopterlerle farklı bir güce eriştik. Helikopterler ve uçaklar çok büyük fonksiyon icra ettiler. Çok kısa zamanda denizden suyu alıp yangın bölgesine gidebiliyor. Bu noktada Türkiye çok iyi bir noktaya ulaştı. Bunu artırarak devam edeceğiz. Birilerinin dediği gibi 'ne uçak ne helikopter gördük' öyle bir şey yok. Yüzlerce arazöz ve helikopter, uçaklar bölgede dolaşıyor."

YANGINLARDA TERÖR İZİ



"Yangınların çıkış nedeni olarak bütün ihtimaller üzerinde durduk. Bunların polisiye olarak araştırmaları yapıldı. Özellikle bütün teşkilatımızın oralardaki faaliyetleriyle araştırılmaları yapıldı. Gözaltına alınanlar ve tutuklananlar var. Aldığımız istihbaratlar var. MİT ve emniyet istihbaratın verdiği bilgiler var. Bunlar arasında ailesi terör örgütü iltisaklı kişiler var. Geçen yıl bunu Hatay'da yaşadık. Yangını çıkaranlar arasında teröristlerin olduğunu tespit ettik. Yitirdiğimiz her bir canın hesabını soracağız dedik. Manavgat'ta Kalemli Köyü'ne gittiğimizde yaşlı bir amcanın ağlayışı çok anlamlıydı. 'Benim buzağım, ineğim yandıu' dedi. 'Amca bunların hepsini halledeceğiz' dedim. 'Traktörüm de yandı' dedi. 'İki üç gün içinde 0 kilometre traktörün gelecek' dedim. 3-4 gün içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanım gönderdi. Başka bir vatandaşımızın iki tane traktörünü de gönderdik. Bir tanesi 'Benim de yandı' dedi. 'Tamam seninkini de göndereceğiz' dedi. Ne derse beğenirsin; 'Ben bunu almam' dedi. 0 kilometre traktörü gördü ve 'Ben bunu alamam. Elimdekini kullanırım' dedi. Onu kendisine reva görmedi; mevcut traktörümle çalışırım dedi. Devam eden soruşturmaların sonuçlarını vatandaşlarımızla paylaşacağız."





"YANGINLARLA MÜCADELE HAVA FİLOMUZU ÇOK DAHA VERİMLİ HALE GETİRDİK"

"Ülkemiz yangınlarla mücadele konusunda iki asıra yaklaşan kurumsal bir tecrübeye sahip. Bunun yanında teknolojik altyapıya da sahip. Son 19 yılda yangınlarla mücadelede kara ve hava araçlarımızı yenileyerek bunun sayılarını artırdık. Arazöz sayımızı yüzde 70 artırarak 1078'e çıkardık. Arazözler gerçekten çok iş görüyor. 2270 tane ilk müdahale aldık. İş makinesi sayımızı yüzde 125 büyüterek 682'ye çıkardık. Yangınla mücadele hava filomuzu çok daha verimli hale getirdik. Su atma kapasiteleri artırıldı. Kiralama yolunu da gittik. Dost ülkelerden ayrıca destekler geldi. Helikopter 2002'de 18 adet iken 2021'de bunları 39'a çıkardık. Bu süreçte rakam 60'a yaklaştık. Uçakla her yerden su alamıyorsunuz. Ancak denizden su alıyorsunuz. Şu an dünyada yangına en kısa sürede müdahale eden ülke konumuna girdik. Rusya mesela bu noktada çok güçlü ekipmanlara sahip ama hala sıkıntı yaşıyorlar. İlk müdahale süremizi 12 dakikaya indirdik.

"BİZ BÜTÜN EKİBİMİZLE KAHRAMANLARIMIZLA BAŞARILI OLDUĞUMUZA İNANIYORUZ"

Gözü var görmez, kulağı var duymaz. Her şey dört dörtlüktür diye bir iddianın içinde değiliz. Ama şöyle bir gerçek var; yangınla mücadele ediyorsunuz. Bütün imkanlarınızı seferber ediyorsunuz. Yangınların içinden çıkarılan itfaiyecimizi gördünüz. Kendini feda ediyor. Bu yetersiz kalmanın tanımı nedir? Bakanlarımız ise, 6 bakanım orada oldu. İtfaiye ekiplerimiz orada oldu. AFAD, Kızılay'ı ile tüm kurumlarımız orada oldu. Bunu söyleyenler bu kanıya nereden vardılar. İş makinelerine kadar size birçok rakam verebilirim. Yangında ilk defa kullandığımız İHA'lar sayesinde bunu 12 saniyeye indirdik. Yangının şiddetini ciddi manada düşürdük. Bunu söyleyenler acaba burada nasıl bir zaman yapıldı? bunu biliyorlar mı? Hayır. Biz bütün ekibimizle, kahramanlarımızla başarılı olduğumuza inanıyoruz."

"HEDEF 1 YIL İÇİNDE İNŞAATLARI BİTİRMEK"

"Daha ilk günde zarar tespit komisyonlarını devreye soktuk. Valilerle birlikte çalışmalara başladılar. Bir taraftan da durumu kritik olan vatandaşlarımıza Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekli yardımları yaptı. Bizim programımız bir ay içerisinde inşşaatların başlatılması yönünde talimat vermekti. TOKİ işi üstlendi, 1 ay içinde inşaatlarımıza başlayacağız. Hedef, 1 yıl içinde inşaatları bitirmek. Yanan konutları en uygun şekilde yapıp bitirmek. Bu konuyla ilgili olarak da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız adımlarını attı.

Ahırlı evlerin planlamasını da bakanlığımız yaptı. İlk etapta buna 50 milyon ayırıldı. 'Ben kiraya çıkarabilirim, ev bulabilirim' gibi talepleri olan varsa kira yardımı yapıyoruz. Kiraya çıkabilirsiniz. Mobilyasını, beyaz eşyasını da almak suretiyle onları oraya yerleştirmek konusunda kararlıyız."