Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
397.103
0.16%
BTXN Coin
10.46
-1.13%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    44'üncüsü düzenlenen Avrasya Maratonu'na büyük ilgi

    Bu yıl 60 binden fazla vatandaşın katıldığı Avrasya Maratonu gerçekleşti. Yazı aratmayan sıcak havanın etkisiyle vatandaşlar Boğaz Köprüsü'nde keyifli bir hafta sonu geçirdi.
    • 06.11.2022 - 18:23
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 18:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    44'üncüsü düzenlenen Avrasya Maratonu'na büyük ilgi

    Bu yıl 44'üncüsü düzenlenen İstanbul Avrasya Maratonu, 6 kasım sabah saat 9.45'te başladı.

    Kıtalar arası koşulan tek maraton olarak bilinen maraton; Altunizade'den başladı ve Beşiktaş'ta sonlandı.

    Halk koşusuna ilgili vatandaşlar ve spor seveler gözünü bu dev etkinliğe çevirdi.

    Yürüyüş 8 kilometre sürdü

    Coşku ve heyecan içinde 8 kilometre boyunca yürüyüşün gerçekleştiği alanda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yürüşüye yoğun ilgi oluştu.

    Köprü üzerinden yaya olarak geçebilme fırsatı sunan ve İstanbul'un tadını keyifle çıkarabilmek için senede bir kez gerçekleştiğini dile getiren vatandaşlar boğaz manzarasının tadını çıkardı.

    44 üncüsü düzenlenen Avrasya Maratonu na büyük ilgi #1

    Vatandaşlar boğaz manzarasının keyfini çıkardı

    Yazdan kalma sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar keyif dolu anlar yaşandı ve yanlarına piknik malzemelerini alıp maraton yürüyüşüne katıldı.

    Köprü manzarası eşliğinde çimlerde dinlenen halk, maraton parkurunda dinlenip keyifli bir haftasonu geçirdi.

    Maratona katılan ebeveynlerin yanında; çocuklar ve bebekler de yürüyüş anına tanıklık etti.,44 üncüsü düzenlenen Avrasya Maratonu na büyük ilgi #2

    Maratona katılmak engel tanımıyor

    Sadece profesyonel sporcuların değil, engelli vatandaşların da dahil olduğu yürüyüşte, birlik ve beraberlik içinde maraton tamamlandı.

    Köprüde tekerlekli sandalye ile yürüyüşe katılan vatandaşlar böyle bir ana tanık olmanın mutluluğunu dile getirdi.

    44 üncüsü düzenlenen Avrasya Maratonu na büyük ilgi #3

    Her ulustan katılımcı görmek mümkün

    Sadece İstanbul'dan değil dünyanın dört bir yanından etnik kültürlere sahip insanlar da dahil oldu.

    Avrasya Maratonu vesilesi ile birçok dernek, kuruluş, vakıf, marka ve gönüllü gruplar kendi seslerini duyurmak için yürüyüşe pankartlar ile katıldı.

    44 üncüsü düzenlenen Avrasya Maratonu na büyük ilgi #4

    44 üncüsü düzenlenen Avrasya Maratonu na büyük ilgi #5

    44 üncüsü düzenlenen Avrasya Maratonu na büyük ilgi #6

    44 üncüsü düzenlenen Avrasya Maratonu na büyük ilgi #7


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Fikirci Bey yazdı: VAH ZAVALLI CHP’M
    Gündem

    Fikirci Bey yazdı: VAH ZAVALLI CHP’M

    Bu sezon denizlerde palamut bolluğu yaşanıyor
    İç Haber

    Bu sezon denizlerde palamut bolluğu yaşanıyor

    Görüş Bildir