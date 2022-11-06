44'üncüsü düzenlenen Avrasya Maratonu'na büyük ilgi

Bu yıl 60 binden fazla vatandaşın katıldığı Avrasya Maratonu gerçekleşti. Yazı aratmayan sıcak havanın etkisiyle vatandaşlar Boğaz Köprüsü'nde keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Bu yıl 44'üncüsü düzenlenen İstanbul Avrasya Maratonu, 6 kasım sabah saat 9.45'te başladı.

Kıtalar arası koşulan tek maraton olarak bilinen maraton; Altunizade'den başladı ve Beşiktaş'ta sonlandı.

Halk koşusuna ilgili vatandaşlar ve spor seveler gözünü bu dev etkinliğe çevirdi.

Yürüyüş 8 kilometre sürdü

Coşku ve heyecan içinde 8 kilometre boyunca yürüyüşün gerçekleştiği alanda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yürüşüye yoğun ilgi oluştu.

Köprü üzerinden yaya olarak geçebilme fırsatı sunan ve İstanbul'un tadını keyifle çıkarabilmek için senede bir kez gerçekleştiğini dile getiren vatandaşlar boğaz manzarasının tadını çıkardı.

Vatandaşlar boğaz manzarasının keyfini çıkardı

Yazdan kalma sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar keyif dolu anlar yaşandı ve yanlarına piknik malzemelerini alıp maraton yürüyüşüne katıldı.

Köprü manzarası eşliğinde çimlerde dinlenen halk, maraton parkurunda dinlenip keyifli bir haftasonu geçirdi.

Maratona katılan ebeveynlerin yanında; çocuklar ve bebekler de yürüyüş anına tanıklık etti.,

Maratona katılmak engel tanımıyor

Sadece profesyonel sporcuların değil, engelli vatandaşların da dahil olduğu yürüyüşte, birlik ve beraberlik içinde maraton tamamlandı.

Köprüde tekerlekli sandalye ile yürüyüşe katılan vatandaşlar böyle bir ana tanık olmanın mutluluğunu dile getirdi.

Her ulustan katılımcı görmek mümkün

Sadece İstanbul'dan değil dünyanın dört bir yanından etnik kültürlere sahip insanlar da dahil oldu.

Avrasya Maratonu vesilesi ile birçok dernek, kuruluş, vakıf, marka ve gönüllü gruplar kendi seslerini duyurmak için yürüyüşe pankartlar ile katıldı.