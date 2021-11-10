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    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

    Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapılacak.
    • AA
    • 10.11.2021 - 08:55
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 09:28
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    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

    Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi sürüyor.

    Mücadeleye ilişkin verilerin ele alındığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bu haftaki toplantısı, bugün saat 17.30’da başlayacak.

    Video konferans yöntemiyle düzenlenecek toplantıya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek.

    SALGINDA SON DURUM

    Toplantıda koronavirüsün seyri, artan vakalar ile salgında son durum görüşülecek.

    Toplantıda aşılama programı ve aşı oranları da ele alınacak

    Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor #1

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