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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapılacak.
- AA
- 10.11.2021 - 08:55
- Güncelleme : 10.11.2021 - 09:28
Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi sürüyor.
Mücadeleye ilişkin verilerin ele alındığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bu haftaki toplantısı, bugün saat 17.30’da başlayacak.
Video konferans yöntemiyle düzenlenecek toplantıya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek.
SALGINDA SON DURUM
Toplantıda koronavirüsün seyri, artan vakalar ile salgında son durum görüşülecek.
Toplantıda aşılama programı ve aşı oranları da ele alınacak
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.