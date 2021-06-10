45 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Koronavirüs aşı sorgulama 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından 45 yaş üstü vatandaşların aşı olacağı tarih hakkında bilgi verdi. Peki, 45 yaş ve üstü ne zaman aşılanacak?

50 yaş üstü aşılamanın başlamasının ardından aşı sırasının 45 yaş ve üzerine ne zaman geleceği gündemde merak edilen konular arasında yer alıyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme adımları ve aşılama çalışmalarının değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada 45 yaş ve üstü vatandaşlara aşılama müjdesini verdi. Bunun üzerine 45 yaş ve üstünde olan vatandaşlar, 45 yaş üstü ne zaman aşı olacak? sorusunu yoğun bir şekilde araştırmaya başladı.

Peki, 45 yaş üstü ne zaman aşılanacak? İşte e-Nabız ve MHRS ile aşı randevusu alma ekranı...

45 YAŞ VE ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları Sinovac, Sputnik ve BioNTech aşıları ile devam ediyor.

Kademeli gerçekleştirilen aşılama işleminde sıra hangi grupta merak edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 45 yaş ve üstü vatandaşların 10 Haziran Perşembe yani bugünden itibaren aşı olabileceğini açıkladı.

"Yarından itibaren 45 yaş üstüne aşılamayı başlatacağız." diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta başında 4,2 milyon doz BioNTech aşısının daha Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı programının son aşamasında aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 45 yaş üzeri vatandaşlar, bugünden itibaren aşılarını yaptırabilecek.

Vatandaşlar, koronavirüs aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz aşısını hangi tarihler arasında yaptırabileceğini belirleyecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar MHRS, e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.