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    45 yaş üstüne aşı başlıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "45 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına yarın başlanacak" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.06.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 18:26
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    45 yaş üstüne aşı başlıyor

    Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama kampanyasını etkili bir şekilde sürdürüyor.

    Koronavirüs aşılamasında yeni aşamaya geçildi. Toplumsal bağışıklık sağlamada 45 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlanıyor.

    45 YAŞ ÜSTÜ YARINDAN İTİBAREN AŞILANACAK

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren 45 yaş üstüne aşılamayı başlatacağız." dedi.

    45 yaş üstüne aşı başlıyor #1

    KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR

    Vatandaşlar, koronavirüs aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

    Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

    Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz aşısını hangi tarihler arasında yaptırabileceğini belirleyecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar MHRS, e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.

    45 yaş üstüne aşı başlıyor #2

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