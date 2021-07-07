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    Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

    Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan’daki havalimanının güvenli şekilde işletilmesine yönelik toplantılarda gelinen son durumu telefonda görüştü.
    • AA
    • 07.07.2021 - 20:31
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 21:08
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    Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

    Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan’daki havalimanının güvenli şekilde işletilmesine yönelik toplantılarda gelinen son durumu telefonda görüştü.

    GÖRÜŞME OLUMLU VE YAPICI

    Milli Savunma Bakanlığından, Akar ve Austin görüşmesinin olumlu ve yapıcı geçtiği, görüşmeye yarın devam edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

    Hulusi Akar, ABD li mevkidaşıyla görüştü #1

     

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