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    Mehmetçik kar altında görevinin başında

    Kahraman Mehmetçik, en zorlu şartlarda vatan savunmasına kararlılıkla devam ediyor. Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, vatan savunması yapan askerleri durduramadı.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2021 - 17:19
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 17:46
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    Mehmetçik kar altında görevinin başında

    Binlerce rakım yükseklikteki dağlarda, metrelerce karla mücadele ederek vatanı savunan Mehmetçik, gururlandırıyor.

    Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın, Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Mehmetçik'in amansız mücadelesi gözler önüne serildi.

    "BUNUN ADI MÜCADELE"

    Yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

    "Bunun adı mücadele… Ay Yıldızımız Türkiye Bayrağı için, güvenliğimiz için Türk milleti adına ölümüne bir mücadele!

    "TÜM ZORLU ŞARTLARA RAĞMEN FEDAKARCA GÖREV YAPAN MEHMETÇİKLERİ SELAMLIYORUZ"

    Tüm zorlu şartlara rağmen yurt içinde ve sınır ötesinde her an her dakika fedakârca görev yapan 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığımızın Kahraman Mehmetçiklerini selamlıyoruz."

    Mehmetçik kar altında görevinin başında VİDEO


    Mehmetçik kar altında görevinin başında #1

    Mehmetçik kar altında görevinin başında #2

    Mehmetçik kar altında görevinin başında #3

    Mehmetçik kar altında görevinin başında #4

    Mehmetçik kar altında görevinin başında #5


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