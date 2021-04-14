Yeni alınan kısmi kapanma kararıyla birlikte alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde bugün sokağa çıkma kısıtlaması 19.00'de başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından salgına yönelik uygulanacak yeni önlemleri paylaştı.

KISMİ KAPANMA KARARIYLA SAATLER DEĞİŞTİ

Vaka sayılarında yaşanan artış ile birlikte Ramazan ayının ilk iki haftası boyunca kısmi kapanma kararı alındı. Buna göre, hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugünden itibaren hafta içi akşam 21.00 yerine saat 19.00'da başlayacak, sabah 05.00'te sona erecek.

Hafta sonu sokak kısıtlaması da aynı şekilde devam edecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI

Yeni tedbirler kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00 itibariyle bu akşam başladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı VİDEO

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KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK

Yeni açıklanan kısıtlama saati kararı sonrası işlerinden çıkan vatandaşlar evlerine dönüş yolunda erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluşturdu. Kadıköy D-100 Ankara ve Edirne istikametinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülenti.

MARKET VE PAZARLAR DOLDU

Vatandaşlar, Ramazan dolayısıyla evlerinden önce market ve pazarlara akın etti.