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    Çok sayıda terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu

    Çok sayıda terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu

    Resmi Gazete'de yayınlanan kararla; 454 FETÖ üyesinin, 108 PKK'lının, 119 dini istismar eden terör örgütleri üyesinin, 89 sol terör örgütü üyelerinin Türkiye'deki mal varlığı donduruldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2021 - 00:36
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 01:25
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    Aralarında FETÖ ve PKK üyelerinin de olduğu 771 terör örgütü mensubunun Türkiye'deki mal varlığına el konulması kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Kararla birlikte; 454 FETÖ üyesinin, 108 PKK’lının, 1 tüzel kişinin, 119 dini istismar eden terör örgütleri üyesinin, 89 sol terör örgütü mensubunun Türkiye’deki mal varlığı donduruldu.

    LİSTEDE ADİL ÖKSÜZ, ZEKERİYA ÖZ GİBİ FETÖ ÜYELERİ YER ALIYOR

    Mal varlığı dondurulan isimler arasında Adil Öksüz, Adem Yavuz Arslan, Bylock’un kağıt üzerindeki sahibi Atalay Candelen, Cevheri Güven, eski savcı Fikret Seçen, Osman Şimşek, Said Sefa, Sevgi Akarçeşme, Tarık Toros, Tuncay Opçin, Zekeriya Öz gibi firari FETÖ üyeleri yer alıyor.

    Çok sayıda terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu #1

    Selahattin Demirtaş’ın kardeşi PKK’lı terörist Nurettin Demirtaş da malvarlığı dondurulan isimler arasında.

    Listede DEAŞ, El Kaide, El Nusra, Hizbullah, DHKP-C, MLKP üyeleri de var.

    Çok sayıda terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu #2

    KARAR RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

    Yayınlanan kararda "6415 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, aynu Kanun'un 3 üncü ve 4 üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

    RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN LİSTE İÇİN TIKLAYIN

     

    Çok sayıda terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu #3

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