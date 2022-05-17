Muharrem İnce, Anıtkabir'i ziyaret etti

Beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, önce dua etti ardından Ata’ya özel not yazdı. İnce, “Devrimlerinizin takipçisiyiz” dedi.

Anıtkabir’in bugünkü ziyaretçileri, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve beraberindeki heyet oldu.

İnce ve heyeti, partilerinin birinci kuruluş yılı etkinlikleri dolayısıyla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Dua ettiler

Muharrem İnce'nin mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunan heyettekiler, sonrasında dua etti.

AA’da yer alan habere göre Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzaladı.

İnce, deftere şunları yazdı:

“İlkelerinizin ve devrimlerinizin takipçisiyiz”

“Aziz Atatürk, kurduğunuz Cumhuriyet'i sonsuza kadar yaşatma kararlılığımızla Memleket Partisi olarak huzurunuzdayız. Rahat uyuyunuz. İlkelerinizin ve devrimlerinizin takipçisiyiz. Size minnettarız. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. En derin saygılarımızla.”