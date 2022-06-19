Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

İsrail ile ilişkilerde yeni dönemin kapısı aralanmış, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Türkiye'ye gelmişti.

Bu ziyaretin ardından devam eden telefon görüşmelerine bugün bir yenisi daha eklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke ilişkileri ve bölgesel konular görüşüldü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik dahil, iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldılar.

Terörle mücadeleye yönelik çabalardan dolayı teşekkür

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye’nin terörle mücadele çabalarından dolayı teşekkür etti.