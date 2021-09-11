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    Balıkesir'de orman yangını

    İvrindi'de ormanlık alanda başlayan yangının ardından ekipler harekete geçti. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.
    • AA
    • 11.09.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 11.09.2021 - 11:33
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    Balıkesir'de orman yangını

    Balıkesir'de ormanlık alanda yangın çıktı.

    İvrindi ilçesinde ağaçlarla kaplı bölgeden duman yükselmeye başladı.

    ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

    Büyükfındık Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve nedeni henüz bilinmeyen yangına karşı ekipler harekete geçti.

    HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

    İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 1 dozer ve 5 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

    Balıkesir'de orman yangını ViDEO

    Balıkesir de orman yangını #1

    Balıkesir de orman yangını #2

    Balıkesir de orman yangını #3

    Balıkesir de orman yangını #4

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