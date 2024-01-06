46 ilde Narkogüç-24 operasyonu düzenlendi: 364 zehir taciri yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde düzenlenen “Narkogüç-42” Operasyonlarında 1 ton 340 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 364 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Vatandaşlarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirlerine rahat nefes yok.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde Narkogüç-42 Operasyonu'nun yapıldığını duyurdu.

Operasyon kapsamında 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlara 332 ekip, bin 375 personel, 1 hava aracı ve 19 narkotik dedektör köpeği katıldı.

1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 364 sokak satıcısı yakalandı

Ayrıca operasyonda 364 uyuşturucu satıcısının da yakalandığı bildirildi.

Gençlerimizi zehirleyenlere geçit vermeyeceği mesajını veren Yerlikaya, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" dedi.

Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı

Operasyonun detaylarını paylaşan Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 46 İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-42” Operasyonlarında; 1 Ton 340 kg uyuşturucu madde ele geçirildi! 364 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı!



Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki; Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar❗️

46 ilde birden yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; 332 ekip, 1375 personel 1 hava aracı ve 19 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile Malatya, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Sakarya, Kars, Adana, İzmir, Batman, Kırklareli, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Bursa, İstanbul, Edirne, Karaman, Tokat, Elazığ, Amasya, Osmaniye, Kocaeli, Konya, Samsun, Aydın, Tekirdağ, Çorum, Kırşehir, Balıkesir, Isparta, Hatay, Kayseri, Eskişehir, Kütahya, Sivas, Siirt, Muğla, Aksaray, Kahramanmaraş, Çanakkale, Manisa, Adıyaman, Kastamonu, Erzurum, Düzce ve Yalova olmak üzere 46 ilde gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-42” Operasyonlarında bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

Şehirler ve miktarlar tek tek açıklandı