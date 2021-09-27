Samsun'da ekipler 46 noktada alkol denetimi gerçekleşti

Trafik ve asayiş birimleri, yapılan denetimde hiçbir ayrıntıyı atlamadı. Araçlara ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

Samsun’un Atakum ilçesinde, gece saatlerinde ekipler tarafından sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı.

Bölgenin 46 noktasında, trafik ve asayiş birimlerinden toplam 257 personelin katılımı ile başta alkollü araç kullanımı ve diğer trafik kural ihlalleri üzerinde özel denetim gerçekleşti.

SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Denetim sonucunda 211 araç/sürücü hakkında yasal işlem yapılırken, 101 araç sürücüsünün ehliyetine de el konuldu. 24 araç ise trafikten men edildi.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Denetimlerde 2 bin 347 araç/sürücü kontrol edilmiş, 98 sürücüye alkollü olarak araç kullandıkları, 3 sürücüye alkolmetre ölçümünü reddettikleri 18 sürücüye belgesiz araç kullandıkları, 28 sürücüye emniyet kemeri takmadıkları, 12 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullandıkları, 10 sürücüye kırmızı ışık ihlali yaptıkları, 8 motosiklet sürücüsüne kask kullanmadıkları, 7 sürücüye yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız ettikleri, 6 araca trafik işaretlerine uymadıkları, 6 motosiklete yaya ve bisiklet yolları üzerinde seyrettikleri, 6 araca zorunlu trafik sigortasız trafiğe çıktıkları, 4 adet araca uygunsuz ışık donanımı kullandığı, 3 adet araca ardı ardına birden fazla şerit değiştirdiği (makas attığı), 2 sürücüye tescile tabi olduğu halde tescil edilmemiş araç ile trafiğe çıktığı için toplam 211 araç/ sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ilgili maddelerince cezai işlem uygulandı. 101 adet araç sürücüsünün ehliyetine el konularak sürücü belgeleri geri alındı, 24 araç ise trafikten men edildi. Vatandaşlarımızın güven, rahat ve huzur içerisinde seyahat edebilmeleri ve trafik kazalarının en az seviyeye indirilmesine yönelik periyodik denetimlerimiz tüm sorumluluk alanımızda kararlılıkla sürdürülecektir."