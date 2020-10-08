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    46 yıldır kapalı olan Maraş sahili açıldı

    46 yıldır kapalı olan Maraş sahili açıldı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 'hayalet şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atıldı.
    • DHA
    • 08.10.2020 - 12:13
    • Güncelleme : 08.10.2020 - 12:13
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    KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 1974'ten bu yana kapalı olan kıyı beldesi Maraş'ın açılacağını duyurmuştu.

    Haberin üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye'nin Maraş konusunda KKTC'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söylemişti.

    Büyük gün geldi ve KKTC'de 46 yıl sonra tarihi adım atıldı.

    MARAŞ AÇILDI

    Maraş'ta kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı.

    KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kapalı Maraş’ın bir kısmının bugünden itibaren, belirli kurallarla 09.00-17.00 arasında halkın yaya ziyaretine açıldığını duyurdu. Can ve mal güvenliği için ikazlara uyulması istendi.

    KKTC vatandaşlarının numaratör eşliğinde Kapalı Maraş'a geçmeye başladığı öğrenildi. Kimliksiz devam eden girişlerde vatandaşlar Maraş'ın sahil kısmına ilerlediği belirtildi.

    46 yıldır kapalı olan Maraş sahili açıldı VİDEO

    DENİZE GİRİLEBİLECEK ALAN 1 KM UZUNLUĞUNDA

    Konuyla ilgili yapılan açıklamada fotoğraf çekmenin drone hariç serbest olacağı belirtilirken, denize girilecek alanın da Astsubay Orduevi ile Golden Sands Otel arasındaki 1 kilometrelik alanda olacağı bildirildi.

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    MSB: HAYIRLI OLSUN

    Öte yandan Maraş'ın açılmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Twitter üzerinden paylaşım yapıldı.

    Paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş’ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı. Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun." denildi.

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