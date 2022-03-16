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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor..
    • AA & Ensonhaber
    • 16.03.2022 - 18:23
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 18:29
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor:

    "2 MİLYON MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN POLONYA'YA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

    "Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeleri ele aldık. Savaşın sona erdirilmesi için kalıcı barış için mutabık kaldık. Polonya, savaştan kaçan 2 milyon mülteciye kapılarını açarak örnek bir davranış sergiliyor, teşekkürlerimi sunuyorum.

    "24 MART'TA NATO LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILACAĞIM"

    Mart'ın 24'ünde NATO Liderler Zirvesi'nde, kaldığımız yerden görüşmeleri devam ettirme fırsatı bulabiliriz.

    Stratejik ortaklığımızı, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği’ne dönüştürme fikri üzerinde de çalışıyoruz. İlk toplantıyı, bu yılın ilk yarısında Varşova’da gerçekleştirmek için çalışmalarımıza hız vereceğiz."

    AYRINTILAR GELİYOR..

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan önemli açıklamalar #1


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