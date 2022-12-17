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    Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
    • 17.12.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 10:03
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    Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit harekatından acı haber gelmişti.

    Pençe Kilit bölgesinde kahramanca savaşan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz şehitlik makamına erişti.

    Kahraman Türk askeri de şehidinin kanını yerde bırakmadı.

    Acı haber sonrasında operasyonlarına devam eden Mehmetçik, hain teröristlerle mücadelesini sürdürdü.

    "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli"

    Bu kapsamda operasyon bölgesinden iyi haberler geldi.

    Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haberi, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!" sözleriyle duyurdu.

    2 terörist öldürüldü

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi."

    Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1


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