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    Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Terör örgütü PKK'yla mücadelesine kararlı şekilde devam eden TSK, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde 9 PKK'lı teröristi öldürdü.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 11.09.2021 - 13:05
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    Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla terör örgütleriyle mücadelesine devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Türkiye'yi tehdit eden terör unsurlarına karşı mücadelesini sürdürüyor.

    Terörist temizliğinin kararlılıkla sürdürüldüğünü aktaran MSB, operasyonların kararlılıkla ilerlediğini açıkladı.

    9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin TSK tarafından etkisiz hale getirildiğini duyuran MSB, operasyonların son terörist etkisiz hale gelene kadar süreceğinin altını çizdi.

    Irak ın kuzeyinde 9 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #1

    MSB DUYURDU

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

    Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi VİDEO


    Irak ın kuzeyinde 9 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #2

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