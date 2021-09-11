Terör örgütü PKK'yla mücadelesine kararlı şekilde devam eden TSK, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde 9 PKK'lı teröristi öldürdü.

Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla terör örgütleriyle mücadelesine devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Türkiye'yi tehdit eden terör unsurlarına karşı mücadelesini sürdürüyor.

Terörist temizliğinin kararlılıkla sürdürüldüğünü aktaran MSB, operasyonların kararlılıkla ilerlediğini açıkladı.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin TSK tarafından etkisiz hale getirildiğini duyuran MSB, operasyonların son terörist etkisiz hale gelene kadar süreceğinin altını çizdi.

MSB DUYURDU

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi VİDEO









