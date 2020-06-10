Sağlık Bakanı Koca, açıklamalarda bulunuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kuru toplantısı ardından, koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalar yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kuru toplantısı ardından, koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalar yapıyor.

Bakan Koca:

"Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün can kaybı 17 oldu. Virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı 146 bin 839 ulaştı.

65 yaş üstü büyüklerimize sokağa çıkma yasağı konmadan önce vakaların yüzde 15.7'si bu yaş grubundandı. Yasaktan sonra bu oran yüzde 7.5'a düştü"

Umarın gençlerimiz ve büyüklerimiz bu serbestliği hak edilmiş bir teşekkür olarak görürler.

Bugünlerin örnek genci, maskesini takan mesafesini koruyan gençtir.

Salgınla mücadelede aktif mücadele günlerine geçtik. Mücadeleyi evlerimizden çıkarak veriyoruz.

Tedbirlere uymak, kayıplarımıza saygının bir gereğidir.

Dünya çapındaki salgın, tüm hayata darbe vurdu. Türkiye bu süreci en az hasarla yaşayan ülkeler arasındadır"

AYRINTILAR GELECEK...