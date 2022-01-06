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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Kazakistan'daki mevcut durum ele alındı.
    • İHA
    • 06.01.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 17:42
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov ile görüştü

    Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un, Türkiye tarafının talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

    KAZAKİSTAN'DAKİ OLAYLA İLGİLİ KONULAR ELE ALINDI

    Açıklamada, görüşmede Kazakistan’daki olaylar dahil bölgedeki mevcut durumun ve ikili iş birliğinin geleceğinin ele alındığı kaydedildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov ile görüştü #1


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