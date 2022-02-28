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28 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu

28 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 64 bin 275 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 213 kişi ise yaşamını yitirdi.