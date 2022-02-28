- Haberler
- Gündem Haberleri
- 28 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu
28 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de bugün 64 bin 275 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 213 kişi ise yaşamını yitirdi.
- AA & Ensonhaber
- 28.02.2022 - 19:50
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 64 BİN 275
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıkarken, 213 kişi ise hayatını kaybetti.
"AŞI KONUSUNDA İHMALKAR OLMAMALIYIZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız."