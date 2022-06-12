Gaziantep’e şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap’ın şehadet haberi Gaziantep’teki baba ocağına ulaştı.

26 yaşındaki Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandı.

Çap, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap’ın acı haberi yetkililer tarafından baba ocağına ulaştırıldı.

Aile, taziyeleri kabul ediyor

Şehidin Akdere Mahallesi’nde bulunan baba evine ay yıldızlı Türk bayrağı asıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap için Akdere Mahallesi Hz. Yakup Sosyal Tesislerinde taziye çadırları kuruldu.

Taziye ziyaretlerini kabul eden şehidin acılı babası Mahmut Çap ile yakınları gözyaşları döktü.

Bugün defnedilecek

DHA'nın haberine göre şehit Mehmet Ali Çap’ın cenazesi bugün 12.15’te Gaziantep Havaalanı'nda karşılanarak ikindi namazına mütakiben kılınacak cenaze namazı ile Yeşilkent Mezarlığı’nda şehitliğe defnedilecek.