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- 47. Uluslararası Emmy Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kim almıştır?
47. Uluslararası Emmy Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kim almıştır?
2022 KPSS önlisans sınavında sorulan bir soru sosyal medyada gündeme geldi.
- 09.10.2022 - 14:49
- Güncelleme : 09.10.2022 - 14:51
Bugün gerçekleştirilen 2022 KPSS önlisans sınavında sorulan bir soru sosyal medyada gündeme geldi.
Sınav sonrası sınavda ter döken adaylar sorulan soruların cevaplarını araştırmaya başladı.
KPSS önlisans sınavında çıkan "47. Uluslararası Emmy Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kim almıştır?" sorusunun cevabı hakkında internette aramalar hız kazandı.
KPSS sınavında sorulan soru;
"47. Uluslararası Emmy Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kim almıştır?"
İşte cevap;
Ünlü oyuncu Haluk Bilginer 2019 yılında yayınlanan 'Şahsiyet' isimli dizide canlandırdığı 'Agah Bey' karakteri ile Emmy Ödülünün sahibi oldu.