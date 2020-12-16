MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları sürüyor.

Teröristlere göz açtırmayan Türk askeri her gün yeni bir başarıya imza atıyor.

İKİ AYRI BÖLGEDE 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Öte yandan Barış Pınarı bölgesinde de saldırı girişimi önlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tespit edilen PKK/YPG’li 1 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.