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- MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.
- AA & Ensonhaber
- 16.12.2020 - 09:55
- Güncelleme : 16.12.2020 - 10:11
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları sürüyor.
Teröristlere göz açtırmayan Türk askeri her gün yeni bir başarıya imza atıyor.
İKİ AYRI BÖLGEDE 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Öte yandan Barış Pınarı bölgesinde de saldırı girişimi önlendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tespit edilen PKK/YPG’li 1 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.