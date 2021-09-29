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- Eren-13 Operasyonlarında 2 terörist öldürüldü
Eren-13 Operasyonlarında 2 terörist öldürüldü
Şırnak Merkez Bestler-Dereler kırsalında, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
- DHA
- 29.09.2021 - 09:36
- Güncelleme : 29.09.2021 - 09:49
İçişleri Bakanlığı: Eren-13 Operasyonlarında Şırnak Merkez Bestler-Dereler kırsalında, Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH Birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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