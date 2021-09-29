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    Eren-13 Operasyonlarında 2 terörist öldürüldü

    Şırnak Merkez Bestler-Dereler kırsalında, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
    • DHA
    • 29.09.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 09:49
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    Eren-13 Operasyonlarında 2 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı: Eren-13 Operasyonlarında Şırnak Merkez Bestler-Dereler kırsalında, Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH Birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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    Eren-13 Operasyonlarında 2 terörist öldürüldü #1


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