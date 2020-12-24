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- Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü
Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
- 24.12.2020 - 19:18
- Güncelleme : 24.12.2020 - 20:01
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.